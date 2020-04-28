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MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli Mehmetçiğin iftarından görüntüler paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 28.04.2020
MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin İdlib kenti ve Telmalid köyünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iftar yaptığı anlardan görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." ifadesi yer aldı.

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