MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli Mehmetçiğin iftarından görüntüler paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin İdlib kenti ve Telmalid köyünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iftar yaptığı anlardan görüntülere yer verildi.
Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/RwfMx3htYy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
Paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.