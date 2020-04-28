YTB'nin 'Memleketim' dergisi ilk sayısıyla okurla buluştu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, üç aylık süreli yayını "Memleketim" isimli dergi, "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayın hayatına başladı.
Ankara
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Başkanı Abdullah Eren, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda derginin yayın hayatına başlamasını "YTB'den 10. yıl sürprizi" ifadesiyle duyurdu.
📌#YTB’den 🔟. Yıl Sürprizi:— Abdullah Eren (@abdullah_eren) April 28, 2020
''MEMLEKETİM Dergisi'' 📖
Diasporamızdan gönül coğrafyamıza zengin bir içerikle oluşturduğumuz MEMLEKETİM Dergisi yayın hayatına başladı🙂
Yazın dünyamıza hayırlı olsun! Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler.
Buyrunuz👉🏻https://t.co/k22fumIs9F pic.twitter.com/MjDSpMmryQ
Eren, derginin, YTB'nin 10. yılına atıfla ilk sayısında "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayımlanacağını belirterek, "Diasporamızdan gönül coğrafyamıza zengin bir içerikle oluşturduğumuz Memleketim Dergisi yayın hayatına başladı. Yazın dünyamıza hayırlı olsun! Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler." ifadesini kullandı.
Dergiye, YTB'nin internet sitesinden (http://ytb.gov.tr/edergi) ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.