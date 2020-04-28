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YTB'nin 'Memleketim' dergisi ilk sayısıyla okurla buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, üç aylık süreli yayını "Memleketim" isimli dergi, "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayın hayatına başladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 28.04.2020
YTB'nin 'Memleketim' dergisi ilk sayısıyla okurla buluştu

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Başkanı Abdullah Eren, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda derginin yayın hayatına başlamasını "YTB'den 10. yıl sürprizi" ifadesiyle duyurdu.


Eren, derginin, YTB'nin 10. yılına atıfla ilk sayısında "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayımlanacağını belirterek, "Diasporamızdan gönül coğrafyamıza zengin bir içerikle oluşturduğumuz Memleketim Dergisi yayın hayatına başladı. Yazın dünyamıza hayırlı olsun! Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler." ifadesini kullandı.

Dergiye, YTB'nin internet sitesinden (http://ytb.gov.tr/edergi) ulaşılabilecek.

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