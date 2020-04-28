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Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Orhan Onur Gemici   | 28.04.2020
Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu

Ankara

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda yaptığı görüşmede, yaşanan olay nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi ve olayın takipçisi olduğunu söyledi.

Baba El Asani ise görüşmede, "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Göç Müdür Vekili Velican Doğru aileyi ziyaret etti.

Ailenin her türlü ihtiyacının giderildiği öğrenildi.

Olay

Adana'da Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde dün polisin uygulama yaptığını gören ve bunun üzerine kaçmaya başlayan Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani, polis memuru F.K'nin uyarı ateşi açacağı sırada silahından çıkan mermiyle göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

Şüpheli F.K. "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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