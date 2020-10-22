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MSB: Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı

MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.10.2020
MSB: Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.

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