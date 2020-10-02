MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) internet sitesinde yer alan açıklamada, planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandaların tespit ettikleri mağara ve sığınaklarda PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtildi.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.https://t.co/mX3LsJC4Fc#MSB #TSK pic.twitter.com/QSqsidveIv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020
Bu silah ve mühimmatların Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 EYP, 1 SA-7 güdümlü füze, 1 lançer, 2 bin 143 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 3 bin adet AK-47 mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 800 zagros mühimmatı ele geçirildi." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.