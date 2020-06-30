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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, komandoların, Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 30.06.2020
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü ifade edildi.

Komandoların, Haftanin bölgesinde yürüttüğü yoğun arama tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığı anlatılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde, 1 Doçka uçaksavar ve 1150 mühimmatı, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 1100 mühimmatı, 1 tabanca, 2 bin 100 Biksi otomatik tüfek mühimmatı, 600 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, şeritte 5,56 milimetre 600 otomatik tüfek mühimmatı, 10 havan mühimmatı, 6 RPG-7 mühimmatı, 2 patlamamış top mühimmatı, 3 anti-tank mayın, 6 anti-personel mayın, 1500 mekanik fünye, 1400 tahrip kapsülü, 23 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 keskin nişancı dürbünü, 2 bin metre kablo, 5 jeneratör, 2 hilti, 1 varil mazot, 1 bilgisayar monitörü, 1 kamera kayıt cihazı, 3 akü ile muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bilgisi verildi.



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