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MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.12.2019
MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ankara

 Milli Savunma Bakanlığının (MSB)  Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kuşadası karakol gemisi tarafından, Müsellim Geçidi'nde düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.

Botta bulunan 40 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarıldığı kaydedildi.

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