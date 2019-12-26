MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığınca, Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kuşadası karakol gemisi tarafından, Müsellim Geçidi'nde düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.
Deniz Kuvvetlerimize ait TCG KUŞADASI karakol gemimiz tarafından, Müsellim Geçidi'nde içinde 40 kişi bulunan bir düzensiz göçmen botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarılmaları sağlanmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/hhcWjmMnLm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Aralık 2019
Botta bulunan 40 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.