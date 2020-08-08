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MSB: Mehmetçik yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.08.2020
MSB: Mehmetçik yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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