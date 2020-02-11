Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,797.80
Altın
1,566.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.02.2020
MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi
MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor

MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı