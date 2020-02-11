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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
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Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştü.

Veysel Kara   | 11.02.2020
Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Gümüşhane

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü. ( Veysel Kara - Anadolu Ajansı )

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.

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