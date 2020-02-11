Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştü.
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.
Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.
#Gümüşhane-#Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü https://t.co/4KCwaGtfL5 pic.twitter.com/UJIGqU2l6l— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2020
Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.