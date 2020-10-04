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MSB: Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 04.10.2020
MSB: Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi. 

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