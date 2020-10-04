MSB: Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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Parolamız: TAM İSABET! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile Düşük Süratli Hedeflere Taarruz ve Koruma Görevi başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oKODKLO4Gi