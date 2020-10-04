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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Salim Taş   | 04.10.2020
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

İlçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 40 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı.

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