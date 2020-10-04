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Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan 30 yıldır bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır." denildi.

Mümin Altaş   | 04.10.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan 30 yıldır bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." denildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.

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