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MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken teröristlerin 26 Nisan'daki saldırısında yaralanan askerin, şehit olduğunu bildirdi.

Mehmet Tosun,Zafer Fatih Beyaz   | 07.06.2020
MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar, şehit asker İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit düşen tank sözleşmeli er İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın mesajında, şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız, 26 Nisan'da İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Haziran'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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