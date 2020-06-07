Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.
Ankara’da mesaiye devam... pic.twitter.com/jfxnq3gfb8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.