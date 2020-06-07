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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.

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