MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/mVLsFmJhjP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."