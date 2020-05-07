MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.