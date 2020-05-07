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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Mümin Altaş   | 07.05.2020
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

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