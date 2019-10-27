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Milli Savunma Bakanlığından ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.

Muhammed Boztepe   | 27.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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