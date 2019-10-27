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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 27.10.2019
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap ve Kandil bölgelerine de hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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