Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap ve Kandil bölgelerine de hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.