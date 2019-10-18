Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,490.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ömür Melih Üzelce   | 18.10.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esper ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019'da üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Görüşmede, ABD'den taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği, DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığın devam ettiği ifade edilerek, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde, PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasının yakından takip edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esper ile görüştü

Barış Pınarı Harekatı'nı çarpıtmak için 'üst üste montaj' yaptılar

Bakan Akar, O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

Bakan Akar'ın konuk olacağı AA Editör Masası ertelendi

Bakan Akar'ın konuk olacağı AA Editör Masası ertelendi
Hulusi Akar'dan 'asker selamı'

Hulusi Akar'dan 'asker selamı'
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü