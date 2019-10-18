'Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları gerçek dışı'

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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB'den kimyasal silah iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığınca, dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

Aybüke İnal   | 18.10.2019
MSB'den kimyasal silah iddialarına yalanlama

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır."

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