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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.

Fırat Taşdemir   | 16.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile İstanbul'da görüştü.

Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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