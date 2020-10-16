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Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Semra Orkan,Berk Özkan   | 16.10.2020
Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olena Zelenska ile Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Ardından eşsiz bir İstanbul manzarasına karşı ülkemizin tarihi zenginliklerini paylaştığımız hoş sohbet gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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