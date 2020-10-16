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Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.10.2020
Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

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