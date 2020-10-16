Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu
İçişleri Bakanı Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Hakkari'deyiz— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 16, 2020
Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu
Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu...
Allah'ım
Bu Millete o günü göster 🤲