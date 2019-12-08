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Milli Savunma Bakanı Akar AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına katılacak.

Sefa Şahin   | 08.12.2019
Milli Savunma Bakanı Akar AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden "www.aa.com.tr" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

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