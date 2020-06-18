Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kasapoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.