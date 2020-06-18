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Politika, Kurumsal Haberler

Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Erkan Tiryaki   | 18.06.2020
Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kasapoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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