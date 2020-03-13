Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyeye başladı
Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.
Edirne
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2020
Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...
Semalarımızda Hür ve Özgür..https://t.co/wBUnksyyP1#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🇹🇷 pic.twitter.com/TDlnB4Jd19
Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayımladı.
"Canla başla çalışıldı"
Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin bilgi akışına büyük katkı sunacağını söyledi.
Vali Canalp, çok kısa sürede bu ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, "1,5 gün gibi kısa sürede ihtiyaç duyulan böylesine bir uygulamanın hayata geçirilmesinde canla başla çalışan Baykar çalışanlarına ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum." dedi.
Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Edirne Valisi Canalp'in Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme talebi doğrultusunda "Bayraktar TB2" ile devriye görevine başlandığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.