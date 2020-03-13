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Depremde ağır hasar gören evde 3 tarihi küp bulundu

Elazığ'da depremde ağır hasar gören evde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu.

Abdullah Çelik   | 13.03.2020
Depremde ağır hasar gören evde 3 tarihi küp bulundu

Elazığ

Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde yaşayan Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

Yıkım kararı verilen evde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yıkım öncesi evde yaptıkları kontrolde 3 büyük toprak küpe rastladı. Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, Elazığ Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Köylünün erzak saklama ve içme suyu deposu olarak kullandığı ve 700 yıllık olduğu değerlendirilen küpler, büyük titizlikle evin enkazında çıkarıldı.

Küpler daha sonra kamyonetlere konularak müzeye götürüldü.

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