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Türkiye

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Mustafa Çalkaya   | 24.03.2020
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin Güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının, bugün akşam ve gece saatlerinde söz konusu iller ve çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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