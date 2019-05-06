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Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Enes Duran   | 06.05.2019
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğusu ile iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Çorum ile Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. 

Rüzgarın, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bu gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

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