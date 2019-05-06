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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile Suriye ve ikili ilişkileri görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı ticaretin artırılmasının yanı sıra Libya ve Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.05.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile Suriye ve ikili ilişkileri görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kalın-Bolton görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.



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