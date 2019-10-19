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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'de sis ve pus bekleniyor

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.10.2019
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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