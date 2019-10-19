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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 19.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik kararlı adımlar atıldığını belirten Oktay, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde (Doing Business) geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükseldiğimiz büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2019 yılı sıralamasının bu ay içinde açıklanacağı kaydedildi.

Türkiye'de özel sektörün iş yapma kolaylığını artırma yönünde birçok adım atılırken, ilk defa kurulacak limited şirketin ticaret kayıt ücretinde muafiyet sağlanması, elektrik bağlantı hattı maliyetinin alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değeriyle yeniden hesaplanması, tapu işlemlerinden olan vergi beyanı prosedürünün elektronik ortamda yapılması kolaylaştırıcı uygulamalar arasında yer alıyor.

Özel kişilere ait tapuların tamamının haritalandırılması ve tapu sicilinde kayıtlı olması, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarında faaliyette bulunanlara belirli koşullar altında yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 2019 yılı sonuna kadar KDV’den müstesna tutulması gibi yeniliklerin yanı sıra Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilen araçlar için TSE tarafından tip onay belgesi denetimi yapılmaması, ithalat sürecinde incelenen otomobil parçalarının yüzde 20'sinden daha azının Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) denetimine tabi olması ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin hızlandırılması da iş yapma kolaylığını artırma yönünde atılan adımlar arasında bulunuyor.



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