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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 04.07.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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