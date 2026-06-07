İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'dan İsrail'e yönelik gönderilen füzelerin ardından "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!" ifadesini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı! İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'dan İsrail'e yönelik gönderilen füzelerin ardından "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!" ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası tehdit ifadeleri kullandı.

Açıklamasında, "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!" ifadesini kullanan Ben-Gvir, İran'a yönelik saldırılar yapılması çağrısında bulundu.

İran ordusu, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlatmıştı.

İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çalarken, İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.