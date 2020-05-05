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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.05.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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