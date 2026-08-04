Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India uçağının türbülansa girmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Air India'ya ait AI2379 sefer sayılı uçak, Phuket'ten Yeni Delhi'ye uçuşu sırasında türbülans nedeniyle yaklaşık 300 fitlik (yaklaşık 92 metre) ani irtifa kaybı yaşadı.

Yetkililer, olayda 10 yolcu ile 4 kabin memurunun yaralandığını duyurdu.

Air India'dan yapılan açıklamada, uçağın Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indiği ve tüm yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde uçaktan ayrıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.