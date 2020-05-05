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Kaymakamlık kursunu bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.05.2020
Kaymakamlık kursunu bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

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