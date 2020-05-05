Kaymakamlık kursunu bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı
Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.