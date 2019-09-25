Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.