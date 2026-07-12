İsrail’de genel seçimler 27 Ekim'de yapılacak

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclis Düzenleme Komitesi Başkanı Ofir Katz, bugün yapılan komite oturumunda, Meclis'in 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması kararının alındığını duyurdu

Haberde, İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz’da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı aktarıldı.

İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla Meclis’in görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti.

Ülke tarihinin en sağcı hükümeti olarak adlandırılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet, 29 Aralık 2022 tarihinde resmen göreve başladı.

Aşırı sağcı hükümet döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi.