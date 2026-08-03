Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan UMKE Haftası'na ilişkin paylaşım

Dilhan Türker Yıldız
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
NSosyal hesabından UMKE Haftası'na ilişkin paylaşımda bulunan Memişoğlu, "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, paylaşımında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere UMKE'nin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin hazırlanan videoya da yer verdi.