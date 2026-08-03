Kudüs Valiliğinden yapılan kısa açıklamada, bir grup İsraillinin, Eski Şehir bölgesindeki Ermeni kilisesinin giriş kapısına taş attığı, tükürdüğü belirtildi.

Valiliğin yayımladığı videoda, Ermeni Mahallesi'nde yer alan Aziz Yakup Katedrali'nin kapısının önüne gelen 5 İsraillinin kapıya tükürdüğü, sonrasında da taş attığı görülüyor.

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Toprakları gasbeden İsrailliler, daha önce de Eski Şehir'deki kiliselere benzer saldırılarda bulunmuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Müslümanların yanında Hristiyanlar ve kutsalları da İsrail polisi, askeri ve fanatik Yahudiler tarafından hedef alınıyor.

Filistin'de devlete bağlı Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi, 2026'nın başından haziran ayına kadar İsrailliler ile İsrail ordusunun Hristiyanları ve kutsal mekanlarını hedef alan en az 45 saldırıyı kayda geçirdi.