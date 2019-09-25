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Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Orhan Yoldaş   | 25.09.2019
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile 44 J 1545 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Akçadağ kara yolu 2. Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Cafer Şahin ve Güner Türkmen Yılmaz hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal, Gökhan Öksüz, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cafer Şahin ve Güner Türkmen Yılmaz'ın cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.


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