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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz'de bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Mehtap Yılmaz   | 05.07.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevreleri için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

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