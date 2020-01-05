Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden Mersin için kırmızı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Mersin'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Sefa Şengül   | 05.01.2020
Meteorolojiden Mersin için kırmızı kodlu uyarı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında Mersin için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Son değerlendirmelere göre, Mersin ve Adana'da, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Antalya il genelinde, bu gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, salı sabah saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (30-75 kilogram metrekare) olması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyinde görülecek kar yağışlarının, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gece saatlerine yoğun (20-50 santimetre) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanağın, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Meteorolojiden Mersin için kırmızı kodlu uyarı

Meteorolojiden Mersin için kırmızı kodlu uyarı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için 'iyilik pazarı' kuruyorlar

AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ Muğla'da konferans verdi

AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ Muğla'da konferans verdi
Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

2019'un en soğuk ili Ardahan, en sıcak ili Mardin oldu

2019'un en soğuk ili Ardahan, en sıcak ili Mardin oldu