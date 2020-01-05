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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Murat Paksoy   | 05.01.2020
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul

Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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