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Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Merve Özlem Çakır   | 06.11.2020
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor. 

Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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