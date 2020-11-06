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Bakan Pakdemirli: Depremde baraj ve göletlerde hasar yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremin ardından baraj ve göletlerde yapılan incelemelerin bittiğini, herhangi bir hasarın tespit edilmediğini söyledi.

Ali Korkmaz,Halil Şahin   | 06.11.2020
Bakan Pakdemirli: Depremde baraj ve göletlerde hasar yok Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Bakan Pakdemirli, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, depremin ardından 1 hafta geçtiğini hatırlatarak enkaz altında hayatını kaybedenlere üzüldüklerini ifade etti.

Sağ çıkarılanların da olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Göçük altında kalanların yüzde 50'sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor. Uluslararası benchmark'larda (kıyaslama) da olağanüstü bir başarı. Elbette AFAD'ımıza ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Tabii ki bu teşekkür sadece AFAD'a değil, tüm kamu kurumlarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına, belediyemize, tüm birlikte çalışan kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, bundan sonraki süreçte yaraların sarılması ve hayatın normale döndürülmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İzmir'de 7 gün boyunca yağış beklenmediğini, hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağının tahmin edildiğini bildiren Pakdemirli, "Depremde en öncelikli olarak kontrol ettiğimiz konu barajlar konusudur. Bu konudaki çalışmayı tamamladık. 111 baraj ve 97 göletin kontrollerini tamamladık, hiçbir hasarımız yok." dedi.

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak enkaz kaldırma, yıkımı ve konteyner alanındaki çalışmaların yanı sıra Seferihisar'daki temizlik işlerine destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün belli ziyaretler yapacağım ama bununla beraber Sayın Bakanımızla beraber havadan rezerv alanın incelemesini yapmayı planlıyoruz. Bu rezerv alanın genişletilmesi konusunda biz de maksimum çaba ve gayreti sarf ediyoruz. İlk 500 dönüm olarak başladığımız rezerv alanın 3 bin dönüme kadar çıkabileceğini görüyoruz."

Hem yerinde dönüşüm hem de rezerv alanda örnek bir şehircilik projesinin yapılacağını ifade eden Pakdemirli, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordine olarak İzmir'e yakışır bir proje çıkarma gayretinde olduklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarda çok büyük emeği olduğunu söyledi. Gelecek süreçte en önemli konunun vatandaşları çadırlardan kurtarmak olduğunu belirten Soyer, "Sonrasında bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşadığı bir şehre dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Tüm bu süreçlerle ortak çalışma iradeniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz de sonunuza kadar yanınızda olacağız." dedi.


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