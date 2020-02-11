Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,693.40
Altın
1,572.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'deki 5 il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Kar sularının erimesiyle oluşabilecek su baskınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Muhammet Emin Horuz   | 11.02.2020
Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Doğu'da 4 ilde 645 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 40 dereceyi gördü

Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı
İç Anadolu'da 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Anadolu'da 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı