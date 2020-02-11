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Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryeye 2,5 yıl hapis cezası

Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Selçuk Kızıldağ   | 11.02.2020
Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryeye 2,5 yıl hapis cezası

Eskisehir

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı. 

Son savunmasını yapan Burak S, suçlamaları reddederek, "Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Dava süreci

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermişti. Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Mağdur Hüseyin Alyüz'ün tazminat talebiyle açtığı diğer davada ise mahkeme, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira ödemesine hükmetmişti.

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